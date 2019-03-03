كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اونلاين yalla shoot يلا شوت يوتيوب| الان رابط...

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اونلاين yalla shoot يلا شوت بلس، يترقب المصريون مشاهدة مباراة الزمالك في السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأبيض الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي بعد الوضعية الصعبة التي أصبح بها بالترتيب، وسنخصص هذا المقال لتضمين رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولي كورة لايف اون لاين بث مباشر قبل انطلاقها بدقائق معدودة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر يلا شوت bein sport hd 1، على الرغم من التفوق الواضح للزمالك في الدوري المحلي وتصدره جدول الترتيب بعد النتائج المميزة التي يحققها منذ بداية الموسم الكروي الحالي، إلا أن الفريق يعاني كثيراً على المستوى القاري دون أسباب واضحة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بالمجموعة الرابعة بعدما تلقى خسارة ثقيلة من جورماهيا الكيني برباعية، وبعدها تعادل مباراتين على ملعبه أمام نصر حسين داي وبترو اتليتكو على الترتيب، ولن يكون هناك بديل عن الفوز في مباراة اليوم إذا كان لديه الرغبة لاستكمال المشوار الأفريقي، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اونلاين كورة ستار kora star قبل بداية المواجهة.

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مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر kora online، وسيفتقد الزمالك نجم الدفاع محمود علاء بداعي الإصابة، وعبدالمنعم كهربا للإيقاف بعدما بصق على جماهير الفريق باللقاء الأخير، وأيضاً سيغيب طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسنوفر لكم رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اونلاين kora live.

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الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر

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تشكيلة الزمالك الرسمية، حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة، خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي، وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد، وفي الهجوم: خالد بوطيب.