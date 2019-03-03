موقع كورة اون لاين .. رابط سريع HD مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع |...

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يلا شوت | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة | اليوم الأحد الموافق 3-3-2019 في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، حيث يحل نادي الزمالك ضيفاً على فريق بترو اتلتيكو اليوم على ملعب سيداد يونيفيرستاريا في واحدة من اهم مباريات الفريق بالمجموعة.

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رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

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بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو أونلاين

كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو – koora live بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو هاي كورة – hihi2 تنقل قنوات bein sport أحداث لقاء الزمالك وبترو اتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية، بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو – bein sport كما تنقل قناة hd1 المباراة المرتقبة بجانب استوديو تحليلي كبير للحديث عن هذه المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

تشكيل الزمالك اليوم في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة.

الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد.

الهجوم: خالد بوطيب

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يوتيوب

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سيتم وضع رابط بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية من خلال المقال بجودات متعددة، وذلك قبل بداية المباراة بقليل.

تحديث: يزداد الترقب والقلق على الجميع في انتظار بداية أحداث مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو في الكونفدرالية لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث يظل الأمل موجود للفارس الأبيض من أجل التأهل للدور التالي من الكونفدرالية رغم المستوي الضعيف للفريق خلال جميع مبارياته حتى الآن.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

الزمالك بترو اتلتيكو 0 0