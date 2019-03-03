“شاهد بالفيديو” المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربى 2/1 فى الشوط الأول|تابع مخلص أهداف...

نجح مصر المقاصة فى إنهاء الشوط الاول متقدما على الإنتاج الحربى 2 / 1 فى المباراة المقامة بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .
تقدم مصر المقاصة بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .
بدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من :-
وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى
خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن
خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور
خط الهجوم : جون أنطوي
دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.
يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري .