“شاهد بالفيديو” المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربى 2/1 فى الشوط الأول|تابع مخلص أهداف...

نجح مصر المقاصة فى إنهاء الشوط الاول متقدما على الإنتاج الحربى 2 / 1 فى المباراة المقامة بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

تقدم مصر المقاصة بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

بدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من :-

وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى

خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن

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خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور

خط الهجوم : جون أنطوي

دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.

يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري .