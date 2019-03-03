اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى.. وتأجيله بعد أمم إفريقيا |7 أحداث رياضية حدثت اليوم الأحد...

شهد اليوم 3 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يدعو الرئيس السيسي لحضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، بيراميدز يتبرع بـ10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابى حادث محطة مصر، اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى.. وتأجيله بعد أمم إفريقيا .

اتحاد الكرة يدعو الرئيس السيسي لحضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

أعلن رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمّم أفريقيا 2019 هانى أبو ريدة ، توجيه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور مباراة افتتاح بطولة أمّم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .

بيراميدز يتبرع بـ10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابى حادث محطة مصر

قررت إدارة نادى بيراميدز إف سى التبرع بـ10ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر، وكذلك الحالات الحرجة من المصابين.

جيانا فاروق تحرز برونزية الدورى العالمى للكاراتيه بالنمسا

حققت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 61 كجم ببطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام بالنمسا، وأحرزت جيانا فاروق الميدالية البرونزية بعد تغلبها على منافستها السويسرية .

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لاسارتي يُخمد فتنة 3 لاعبين في الأهلي بسبب المنتخب

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الدوليين ، الذين لم يتم ضمهم لمعسكر المنتخب الأول الذي سينطلق خلال أيام وسيخوض خلاله الفريق القومي مباراتي النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى ستقام في مصر ومباراة تيجيريا الودية .

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى.. وتأجيله بعد أمم إفريقيا

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقامة بطولة السوبر، فى شهر يوليو أو أغسطس بعد الانتهاء من أمم إفريقيا، وأيضا الانتهاء من مباريات الدورى والكأس بالكامل، إلى جانب إقامة لقاء السوبر فى مصر، فى حالة التزام الجماهير فى بطولة الأمم الأفريقية بالروح الرياضية، والخروج بشكل مميز.

عصام عبد الفتاح يفسر تعديلات الفيفا حول لمسة “اليد” فى منطقة الجزاء

فسر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حول لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، قائلا، “البعض فهم تعديل فيفا حول عدم تعمد لمسة اليد داخل منطقة الجزاء بشكل خاطئ، التعديل يخص المهاجم والمدافع، فالمهاجم إذا لمس الكرة بيده، سواء متعمدا أو غير متعمد، داخل منطقة جزاء الخصم سيحتسب عليه الخطأ، وإن سجل هدفًا سيتم إلغاؤه”.

الأهلى يعلن موعد السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب

قال سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، إنه تحدد فجر الأربعاء المقبل، موعدًا رسميًا للسفر إلى الكونغو؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا