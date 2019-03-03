بث مباشر .. الآن رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم في الكونفدرالية يلا شوت | كورة اون...

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، حيث يحاول نادي الزمالك المحافظة على فرصته في التأهل للدور التالي من الكونفدرالية بالفوز خلال مباراة اليوم أمام فريق بترو اتلتيكو على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة ستكون واحدة من أقوي مباريات المجموعة.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو كورة لايف، لم يقدم نادي الزمالك المستوي الجيد خلال بطولة الكونفدرالية لهذا الموسم، فلم يستطع الفريق تحقيق أي فوز حتى الآن بعد مرور 3 جولات، فقد تلقي نادي الزمالك أول هزائمه أمام فريق جورماهيا الكيني، ثم تعادل أمام نصر حسين داى الجزائري، كما تعادل في الجولة الماضية أمام فريق بترو اتلتيكو في اللحظات الأخيرة من المباراة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر kora star الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر، يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط، بينما يتصدر فريق جورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم

كورة اون لاين مباراة الزمالك بث مباشر، تنتظر جماهير الفارس الأبيض في كل مكان موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم في الكونفدرالية، حيث تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب سيداد يونيفيرستاريا .

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بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو في الكونفدرالية

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تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب

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تحديث: ترقب جماهيري كبيرة من جميع عشاق الفارس الأبيض لأحداث مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية، حيث ستبدأ المباراة بعد دقائق قليلة من الآن، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر عبر الرابط الموجود بالمقال.