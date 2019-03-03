كتب: ضياء السقا
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به إيفرتون، في السادسة والربع مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدأ كلوب بتشكيل مكون من:
أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد
فبيانو- فينالدوم- هندرسون
ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح
وشهد التشكيل تغيير وحيد بمشاركة هندروس بدلا من ميلنر، فيما يتواجد فيرمينيو على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، والذي فاز على بورنموث مساء السبت، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع بـ36 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير وحيد بتشكيل ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ’’الميرسيسايد‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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