4 تغييرات في التشكيل الرسمي للزمالك أمام بترو أتلتيكو

كتب: ضياء السقا

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به بترو أتلتيكو الأنجولى، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

وشهد التشكيل 4 تغييرات، حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود علاء المصاب، ومحمود عبد العزيز على حساب طارق حامد الموقوف، وزيزو بدلا من إبراهيم حسن، وأحداد يعوض غياب كهرب المعاقب بالإيقاف.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على بترو أتليتكو للحفاظ عى آماله الضعيفة في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بنقطتين، فيما يتصدر جور ماهيا الترتيب بـ6 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن نصر حسين داي.