صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة إيفرتون ضمن الجولة الـ29 من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم الأحد على استاد جوديسون بارك.
ويمتلك ليفربول 69 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب قبل خوض اللقاء وفي حالة الفوز يتقدم للمركز الأول، وفي المقابل يمتلك 36 نقطقة في المركز العاشر.
وتكون تشكيل ليفربول من:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون
الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون
الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، أوريجي.
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