تشكيل الزمالك.. زيزو وأحداد أساسيان أمام بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ودفع جروس بمحمود حمدي "الونش" بدلا من محمود علاء في الدفاع، ومحمود عبدالعزيز بدلا من طارق حامد في وسط الملعب، مع وجود حميد أحداد وأحمد سيد "زيزو" بجانب يوسف أوباما خلف المهاجم المغربي خالد بوطيب.

ويغيب عن الزمالك طارق حامد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لمعاقبته من مجلس الإدارة بعد واقعة البصق على الجماهير، بجانب محمود علاء للإصابة، فيما يتواجد إبراهيم حسن ضمن البدلاء.

وجاء التشكيل بالطريقة المعتادة (4-2-3-1) كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد.

وفي الهجوم: خالد بوطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبد السلام، حازم إمام، إبراهيم حسن، أيمن حفني، وعمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني الثلاثي عمر صلاح وأحمد مدبولي ومحمد حسن من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة.

ويتذيل الزمالك المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، في حين يحتل بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي نصر حسين داي الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.