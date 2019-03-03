بالفيديو.. مورينيو يكشف الفارق بين صلاح 2014 و2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد 3 فوارق بين محمد صلاح عندما انضم إلى ليفربول 2017، وخلال الفترة التي انضم بها إلى تشيلسي 2014.

انضم محمد صلاح إلى تشيلسي بقرار من جوزيه مورينيو في 2014 ولم يشارك باستمرار في المباريات وهو ما دفعه لطلب الرحيل عن الفريق بعد عام واحد فقط.

وقال مورينيو ردًا على سؤال خلال حضوره في "بي إن سبورتس" الفضائية، عن الفارق بين محمد صلاح 2014 و217: "العقلية، اللياقة البدنية، والتأقلم مع الواقع."

وتابع: "لقد أتى من بازل وكان ساذجًا لكنه عندما رحل إلى إيطاليا وهناك استطاع أن يتطور بشكل أكبر وتطور على كافة المستويات".

وتابع: "محمد صلاح شخص مذهل، وما حدث لا يمثل مفاجأة بالنسبة لي لأنني أنا من أتى به إلى تشيلسي، ومشكلته الوحيدة هو أنه كان يرغب في اللعب بشكل مستمر وهذا الشيء كان صعبًا في فترته".

وأضاف: "وبعد الكثير من المطالبة بفرصة أكبر للعب نصحته بالانتقال إلى فيورنتينا، لكن بعد ذلك فقدت السيطرة على مسيرته لكني كنت سعيدًا بكل ما حققه".

استطاع محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول أن يفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي، وأفضل لاعب في الموسم.