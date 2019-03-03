لاعب الجونة ينضم للمنتخب الكاميروني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تلقى نادي الجونة، خطابا رسميا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من أجل ضم جوناثان أنجويم، الظهير الأيسر للفريق للمنتخب خلال معسكر شهر مارس.
ويستعد المنتخب الكاميروني لخوض مباراة مع منتخب جزر القمر يوم 22 مارس الجاري في الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2019.
وسبق وتواجد جوناثان أنجويم مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي توج بها منتخب بلاده.
ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 8 نقاط، ويحتاج لنقطة واحدة من أجل ضمان التأهل لأمم أفريقية في مصر.
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