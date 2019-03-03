خناقة شوارع بين الحكم المصري محمود البنا وضابط أمن على بوابة استاد السويس

اشتبك محمود البنّا حكم مباراة المصري وطلائع الجيش، التي سوف تقام بعد قليل، مع بعض رجال أمن ملعب الجيش بالسويس الذي يستضيف المباراة، التي تقام في الجولة ال25 من مسابقة الدوري العام.

وبدأت الأزمة أثناء دخول الحكم لبوابة الاستاد وقيام الجهات الأمنية بمطالبته بالكارنيه الخاص به من اتحاد الكرة، ليرد الحكم “انت ماتعرفنيش أنا بلف استادات مصر كلها عمر ما حد قالي الكارنيه بتاعك”.

وتطور الأمر سريعا ووصل إلى حد الاشتباك بالايدي والألفاظ، ورفض البنّا النزول إلى الملعب، وتدخل مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام من اجل إقناعه.

ورفض الحكم النزول للمبارة حتى جاء ضابط الأمن الى غرفة خلع ملابس الحكم وقام بالاعتذار له.