بالفيديو.. المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق المصري على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد الجيش بالسويس، صمن منافسات الجولة 25 بالدوري المصري الفريقين على ستاد الجيش بالسويس، صمن منافسات الجولة 25 بالدوري المصريالممتاز. سجل الهدف اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة 38 ، لينتهي الشوط لأول بتقدم المصري بهدف نظيف. شاهد هدف المصري الأول في شباك طلائع الجيش

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