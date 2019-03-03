منتخب ألمانيا يواجه الأرجنتين وديًا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إقامة مباراة ودية بين المنتخب الألماني أمام نظيره الأرجنتيني في 9 أكتوبر المقبل، بمدينة دورتموند.

وقال المدير العام للمنتخب المانشافت، أوليفر بيرهوف، عن مواجهة الأرجنتين: "دائما من المهم أن تختبر نفسك وتقيس مستواك مع أفضل الفريق من

أجل اعتلاء القمة، نتطلع نحن والجماهير إلى مواجهة منتخب الأرجنتين".

وذكر الاتحاد الألماني أن المباراة ستقام بطلب من يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، كما أن المنتخب الألماني سيلتقي مع نظيره الصربي في 20

مارس الجاري، في أولى مواجهاته الودية.

وودع منتخب المانشافت منافسات كأس العالم الأخيرة 2018، والتي استضافتها روسيا، من دور المجموعات، كما هبط من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية البطولة المستحدثة من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

ويستعد المنتخب الألماني لمباريات أخرى في هذا الموسم بتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا عام 2020، أمام المنتخب الهولندي وبيلاروسي، والإستواني، والأيرلندي الشمالي.