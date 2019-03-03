انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي أمام مصر المقاصة بتقدم المقاصة بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمنمنافسات الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز.
تقدم صلاح عاشور بالهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 13، وتعادل الإنتاج في
شاهد هدف ميدو جابر العالمي في شباك الانتاج الحربي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربي 2/1 في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.