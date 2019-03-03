شاهد.. المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربي 2/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي أمام مصر المقاصة بتقدم المقاصة بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن

منافسات الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز.

تقدم صلاح عاشور بالهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 13، وتعادل الإنتاج في

شاهد هدف ميدو جابر العالمي في شباك الانتاج الحربي

الدقيقة 27 عن طريق اللاعب محمود البدري، قبل أن يسجل ميدو جابر هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدفين لهدف.