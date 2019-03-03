طبيب الزمالك يصل أنجولا قبل مواجهة بيترو أتلتيكو

وصل الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلي أنجولا، اليوم الأحد ليلحق ببعثة الفريق،قبل انطلاق مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية
يذكر أن طبيب الزمالك قد تخلف عن السفر مع البعثة الجمعة، نظرًا لارتباطه بالتواجد مع مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق في رحلته العلاجية بألمانيا.
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