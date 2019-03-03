شاهد.. الحضري مستعد لمباراة الإنتاج الحربي

بدأ عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم، برنامج أول تدريباته استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري المصري، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى، والتي

انتهت بفوز المصري بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبدالفتاح بدلاً منه.

ونشر عصام الحضري صورة بصفحتة الشخصية

بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها قائلًا: "أول يوم تمرين بعد الإصابة.. استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي".

ويحتل النجوم المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز الأخير.