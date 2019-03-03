شاهد.. الحضري مستعد لمباراة الإنتاج الحربي

بدأ عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم، برنامج أول تدريباته استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري المصري، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى، والتيانتهت بفوز المصري بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبدالفتاح بدلاً منه.
ونشر عصام الحضري صورة بصفحتة الشخصية
ويحتل النجوم المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز الأخير.
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