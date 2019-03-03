تشكيل الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو بالكونفدرالية

أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتي ستنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، على ملعب 11 نوفمبر.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش . في خط الدفاع : عبد الله جمعه _ محمود حمدي الونش _ محمد عبد الغنى _ حمدي النقاز في خط الوسط :

فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - حميد أحداد - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - بهاء مجدي - محمد عبد السلام - ايمن حفني - ابراهيم حسن- عمر السعيد - حازم أمام.