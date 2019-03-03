رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام إيفرتون

تقام مساء اليوم مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وفي حين إحراز النجم المصري محمد

صلاح لاعب ليفربول هدفًا في مباراة اليوم سيصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق في الدوري الإنجليزي ، فهذه ستكون مباراته رقم 65 فيالبطولة الإنجليزية مع الريدز، بينما وصل صاحب الرقم الحالي فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد شيرر حتى الآن هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادٍ واحدٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 66 مباراة عندما كان يلعب لبلاكبيرن روفرز.