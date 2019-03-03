رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام إيفرتون

تقام مساء اليوم مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وفي حين إحراز النجم المصري محمدصلاح لاعب ليفربول هدفًا في مباراة اليوم سيصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق في الدوري الإنجليزي، فهذه ستكون مباراته رقم 65 في
ويعد شيرر حتى الآن هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادٍ واحدٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 66 مباراة عندما كان يلعب لبلاكبيرن روفرز.
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