أياكس ضحية كريم بنزيما في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيرة أياكس الهولندي علي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات آياب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.
وسجل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أربعة أهداف ضد أياكس الهولندي محققًا العدد نفسه من الأهداف ضد ليفربول الإنجليزي، أبويل القبرصي وبايرن ميونخ الإلماني سجل بنزيما في مباراة الذهاب من دور الستة عشر من دوري أبطالأوروبا ضد أياكس محققًا هدفه الرابع أمام الفريق الهولندي.
وأصبح أياكس الضحية المفضلة للفرنسي في المسابقة القارية، جنبًا إلى جنب مع ليفربول، أبويل وبايرن ميونيخ وارتقى الفرنسي إلى المركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخيين في كأس أوروبا، برصيد 60 هدفًا.
كذلك سجل المهاجم أهدافًا ضد
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