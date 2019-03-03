أياكس ضحية كريم بنزيما في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيرة أياكس الهولندي علي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات آياب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أربعة أهداف ضد أياكس الهولندي محققًا العدد نفسه من الأهداف ضد ليفربول الإنجليزي، أبويل القبرصي وبايرن ميونخ الإلماني سجل بنزيما في مباراة الذهاب من دور الستة عشر من دوري أبطال

أوروبا ضد أياكس محققًا هدفه الرابع أمام الفريق الهولندي.

وأصبح أياكس الضحية المفضلة للفرنسي في المسابقة القارية، جنبًا إلى جنب مع ليفربول، أبويل وبايرن ميونيخ وارتقى الفرنسي إلى المركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخيين في كأس أوروبا، برصيد 60 هدفًا.

كذلك سجل المهاجم أهدافًا ضد

تلك الفرق في لحظات مهمة من المنافسة. ضد أبويل، سجل ثنائية في دور المجموعات بالموسم الماضي، كما سجل في ربع نهائي الموسم 2012-13ضد ليفربول، وسجل هدفًا تاريخيًا في نهائي الكأس الثالثة عشر، وسجل ثلاثة أهداف في دور المجموعات 2014،بالنسبة لبايرن ميونخ، سجل ثلاثة أهداف بقميص المدريديستا في نصف النهائي؛ أحدها في الطريق إلى الكأس العاشرة واثنين في الموسم الماضي. كما سجل هدفًا ضد الفريق الألماني عندما كان يلعب مع ليون.