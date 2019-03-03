شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في الكونفدرالية

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو الأنجولي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على أرض دولة أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

يكون موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو منقولة بشكل حصري

عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

يدخل الزمالك مواجهة بيترو أتلتيكو في الكونفدرالية وليس أمامه سوى الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

وبكل تأكيد يدرك الزمالك جيداً أن مهمته باتت في غاية التعقيد، وخاصة بعدما فشل في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات من دور المجموعات في

النسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال تعرضه إلى الخسارة في مباراة واحدة إضافة إلى سقوطه في فخ التعادل في مباراتين.

ويبقى الأمر المؤكد هو إقصاء الزمالك مبكرًا من دور المجموعات في

النسخة الحالية من الكونفدرالية، وذلك في حالة تعثره في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيترو أتلتيكو سواء من خلال تعرضه إلى الخسارة أو حتى سقوطه في فخ التعادل.

ويتربع الزمالك على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم، علمًا بأن الغريم التقليدي فريق الأهلي بات على بُعد أربع نقاط فقط لا غير من مركز الصدارة.