رياضة | طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستسافر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل لمواجه فيتا كلوب.

وتطير بعثة الأهلي فجر الأربعاء المقبل إلى الكونغو امواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.