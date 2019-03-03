رياضة | فحص طبي يحسم موقف شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي يحسم موقف شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدًا، الاثنين، تحت إشراف الهيئة الطبية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب.

ويخضع إكرامي إلى فحوصات دقيقة، تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادي، لتحديد برنامجه العلاجي على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة في الترتيبات.

ويعاني إكرامي من مزق في عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة التي أجراها اللاعب عقب إصابته في تدريب الفريق منذ عدة أيام.