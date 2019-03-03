رياضة | جروس يستبعد 3 لاعبين من مباراة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستبعد 3 لاعبين من مباراة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك 3 لاعبين من قائمة الأبيض لمباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.3 واستبعد الجهاز الفني للفريق كل من محمد حسن وعمر صلاح وأحمد مدبولي من قائمة الـ18.

وأعلن كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتي ستنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، على ملعب 11 نوفمبر :

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش .

في خط الدفاع : عبد الله جمعه _ محمود حمدي الونش _ محمد عبد الغنى _ حمدي النقاز

في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – ايمن حفني – ابراهيم حسن- عمر السعيد – حازم امام