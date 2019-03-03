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رياضة | عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو

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أعلن كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتي ستنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، على ملعب 11 نوفمبر .

 

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا :

 

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش .

 

في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش  - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز

 

في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

 

في خط الهجوم : خالد بو طيب

 

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – أيمن حفني – ابراهيم حسن- عمر السعيد – حازم إمام.

 

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