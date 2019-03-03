رياضة | عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتي ستنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، على ملعب 11 نوفمبر .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش .

في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز

في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – أيمن حفني – ابراهيم حسن- عمر السعيد – حازم إمام.