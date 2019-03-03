رياضة | طارق طه يؤدي برنامجه العلاجي في الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق طه يؤدي برنامجه العلاجي في الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ طارق طه المدافع الأيسر للإسماعيلى، برنامجه العلاجى بعد أن تعرض للإصابة بشد خفيف فى عضلة الضامة خلال مباراة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية صباح الأحد تحت إشراف أيمن عوض الله أخصائى إصابات الملاعب بالفريق، على هامش مران الدراويش.

وكان الإسماعيلى قد خسر من النادى الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأدى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مران صباح الأحد على أحد الملاعب القريبة لمقر إقامته بمدينة قسنطينة الجزائرية.

وخاض البدلاء تدريبات قوية تحت قيادة الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، بينما قام البرازيلى كارلوس أوليفيرا مدرب الأحمال بعمل مران تأهيلى واستشفائى للأساسيين.

ومن المعروف أن الإسماعيلى تعرض للهزيمة من شباب قسنطينة الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وتعود بعثة الدراويش غدا الإثنين إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يبدأ إستعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى.