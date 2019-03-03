رياضة | واتفورد يسقط ليستر سيتي بالضاربة القاضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واتفورد يسقط ليستر سيتي بالضاربة القاضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق واتفورد الإنجليزي انتصاراً ثميناً من فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

تقدم فريق واتفورد أولا عن طريق ديني في الدقيقة الخامسة بالشوط الأول، ثم تعادل فاردي لفريق ليستر سيتي في الدقيةق 75.

وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة نجح غراي في تسجيل هدف فوز واتفورد لينتهي اللقاء لصالح أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه الخسارة هي الاولي للمدرب رودغرز مع ليستر سيتي في أول لقاء له بعدما تسلم المهمة خلفاً للمدرب المقال كلود بويل.

وبهذه النتيجة يرفع واتفورد رصيده للنقطة 43 فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 35.



