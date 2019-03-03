رياضة | فضيتان وبرونزيتان لمصر ببطولة كينيا الدولية للريشة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيتان وبرونزيتان لمصر ببطولة كينيا الدولية للريشة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت هادية حسني وضحى هاني، لاعبتا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بفضية زوجي السيدات خلال مشاركتهما ببطولة كينيا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس الجاري.

كما حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح وهادية حسني على فضية الزوجي المختلط.

أما على صعيد الفردي، فحققت هادية حسني وضحى هاني برونزية فردي السيدات، فيما حصل أحمد صلاح على برونزية فردي الرجال.

ويسعى اللاعبون من خلال مشاركتهم في البطولة الدولية للإرتقاء بتصنيفهم العالمي سعيًا لحجز بطاقة التأهل للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو صيف 2020.