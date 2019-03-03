اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم npa7sry بث مباشر مباراة (ليفربول وايفرتون) كورة اون لاين

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يفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى جو جوميز وديان لوفرين وتشامبرلين بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذى تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضى، وهى الإصابة التي غاب على إثرها عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام واتفورد، فى حين سيغيب عن إيفرتون ليتون باينز بداعى الإصابة، وكيرت زوما للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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ويحتل نادي ليفربول حالياً الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، أما إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن.

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