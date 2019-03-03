اونلاين | مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون (كورة اون لاين)

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، الأحد 3-3-2019.

مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون (كورة اون لاين)

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون، التي تقام على ملعب "جوديسون بارك"، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 6:15 مساءً.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ69 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن مانشستر سيتي الذي خطف الصدارة ليلة الأمس بعد الفوز على بورنموث بهدف دون رد، ويملك إيفرتون 36 نقطة في المركز العاشر، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي مارتن أتكينسون.

ويسعى "صلاح" ورفاقه في فريق الريدز، إلى تحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر، الأول استعادة صدارة جدول ترتيب البريميرليج، والثاني حسم الديربي.

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ليفربول يريد المضي قدماً في إكمال مشواره الجيد واستغلال أي عثرة للسيتي.

مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون (كورة اون لاين)

وفرضت مباراة إيفرتون وليفربول التي ستقام على أرض الأول في ديربي الميرسيسايد نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لفارق النقطتين الذي يفصل ليفربول الوصيف عن مان سيتي.

وفي حال فوز ليفربول فإنه سيعود للتفوق على مانشستر سيتي الفائز بصعوبة على بورنموث السبت 1-0.

مباراة ليفربول وإيفرتون – مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ليفربول يريد المضي قدماً في إكمال مشواره الجيد واستغلال أي عثرة للسيتي.

مباراة ليفربول وإيفرتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية

المباراة.