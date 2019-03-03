اونلاين | لايف hd مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف hd مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الزمالك ضيفًا على بترو أتلتيكو فى المباراة المقرر إقامتها على استاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية "لوندا"، وذلك فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، هذه المباراة، تحت شعار لابديل عن الفوز، من أجل مواصلة المشوار فى الكونفيدرالية، فلم يحقق الفارس الابيض أي فوز في دور المجموعات، فبدأ بالخسارة على يد فريق جور ماهيا، ثم التعادل مع نصر حسين داي الجزائري، وبترو اتلتيكو، ليجمع الفريق نقطتين إلى الآن في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

ويسعى بترو اتلتيكو الأنجولي، الذى تبدو مهمته أسهل من الزمالك في التأهل للدور القادم، الفريق الأنجولي بدأ مشواره بدور المجموعات بالهزيمة على يد فريق نصر حسين داي الجزائري، ثم فاز على جور ماهيا بالجولة الثانية، ثم تعادل مع الزمالك بالجولة الثالثة، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن جور ماهيا صاحب الصدارة.