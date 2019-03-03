اونلاين | لايف اتش دي hd بث مباشر.. مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 مارس 2019 hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف اتش دي hd بث مباشر.. مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 مارس 2019 hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو إتليتيكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو إتليتيكو الأنجولي".

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا والذي يسع قرابة 50 ألف متفرج.

وسينقل "الخليج 365 الرياضي" البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو إتليتيكو الأنجولي على الهواء مباشرة، في إطار يتقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - أيمن حفني - يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك لقاء اليوم ولا بديل أمامه سوى حصد النقاط الثلاثة للحفاظ على آماله في التأهل لربع نهائي البطولة من هذه المجموعة، لاسيما وأنه يتذيل المجموعة حاليا بنقطتين، من تعادلين وخسارة.

ويتصدر المجموعة قبل مباريات الجولة الرابعة، جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بترو إتليتيكو 4 نقاط، ونصر حسين داي 4 نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو إتليتيكو الأنجولي في الكونفيدرالية.