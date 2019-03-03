اونلاين | beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

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وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سببا غير متوقع يعزز حظوظ فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويرى كلوب أن دفاع ليفربول سيكون "النقطة الفاصلة" في فوز الفريق باللقب، حيث قال "المدافعون في الكرة المعاصرة أمر ضروري".

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ليفربول يريد المضي قدماً في إكمال مشواره الجيد واستغلال أي عثرة للسيتي.

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

وفرضت مباراة إيفرتون وليفربول التي ستقام على أرض الأول في ديربي الميرسيسايد نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لفارق النقطتين الذي يفصل ليفربول الوصيف عن مان سيتي.

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

وفي حال فوز ليفربول فإنه سيعود للتفوق على مانشستر سيتي الفائز بصعوبة على بورنموث السبت 1-0.

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

مباراة ليفربول وإيفرتون – مباشر

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ليفربول يريد المضي قدماً في إكمال مشواره الجيد واستغلال أي عثرة للسيتي.

beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

مباراة ليفربول وإيفرتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.