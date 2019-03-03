انت الان تتابع صلاح Vs دين.. المواجهة الفردية الأبرز في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

تتجه الأنظار اليوم الأحد صوب ملعب جوديسون بارك، الذي يحتضن قمة الجولة 29 في الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل إيفرتون نظيره ليفربول في مباراة ستشهد مواجهة من نوع خاص بين المدافع الفرنسي لوكاس دين ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، ونجح دين في حجز مقعده في التشكيل الأساسي للمدرب ماركو سيلفا على حساب المدافع المخضرم لايتون بينس، ولا يوجد مدافع في إيفرتون خاض مباريات أكثر من دين الذي يملك في رصيده 27 لقاء هذا الموسم، ويعد من أفضل لاعبي الفريق في الصلابة الدفاعية والكرات الهوائية.

ويملك دين السرعة ومهارة التمرير وتقديم المساعدة الهجومية بعدما صنع 3 أهداف، وأرسل 202 كرة عرضية، وسيكون اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وبطل الدوري الإسباني والفرنسي من قبل، في مهمة جديدة اليوم من أجل إيقاف صلاح، خاصة أن دين يجيد كثيرًا مواقف واحد إلى واحد. وقدم صلاح مستوى جيدا في فوز ليفربول بخماسية