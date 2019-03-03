شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب بقسنطينة استعدادًا لمواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مران صباح اليوم الأحد، على أحد الملاعب القريبة لمقر إقامته بمدينة قسنطينة الجزائرية.

وخاض البدلاء تدريبات قوية تحت قيادة الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، بينما قام البرازيلي كارلوس أوليفيرا مدرب الأحمال بعمل مران تأهيلي واستشفائي للأساسيين.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة من شباب قسنطينة الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعود بعثة الدراويش غدا الإثنين إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يبدأ استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي.