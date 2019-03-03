اتحاد جدة يتفاءل بالأبواب المغلقة في أبطال آسيا

يبدو أن اتحاد جدة بات متمرسا في اللعب بدون أنصاره في دوري أبطال آسيا، عندما يواجه الريان القطري، غدا الإثنين، خلف الأبواب المغلقة، بسبب عقوبة الاتحاد الآسيوي المرحلة من نسخة 2016، بسبب مخالفة جماهيره.

ولم يستفد الاتحاد من الدورس القاسية التي تجرعها في الفترة السابقة، بسبب مخالفات أنصاره في دوري أبطال آسيا، والتي تسببت في معاقبة الفريق في أكثر من نسخة بالبطولة.

تفاؤل

يتفاءل عميد الأندية السعودية باللعب بدون جماهيره في شهر مارس، حيث خاض الفريق مواجهتين في نفس المسابقة الآسيوية، وكان الفوز حليفه.

نسخة 2012

لعب الاتحاد في أول لقاء له بلا أنصار على أرضه في نسخة 2012، عندما استهل مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي، على ستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ونجح في الفوز برباعية نظيفة.

نسخة 2014

وعاد الاتحاد في نسخة 2014، ليواجه العين الإماراتي في شهر مارس، خلف الأبواب المغلقة، على ملعب مدينة جامعة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وفاز فيه بنتيجة 2-1.