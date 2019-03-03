الإيقاف يحرم ريال مدريد من راموس 13 يوما.. فيديو

يفتقد فريق ريال مدريد قائده سيرجيو راموس ضد أياكس أمستردام الهولندى فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا وأمام بلد الوليد فى الجولة الـ27 من مسابقة الدورى الإسبانى على الترتيب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن سيرجيو راموس سيغيب عن ريال مدريد أمام أياكس بدورى الأبطال بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية أمام الفريق الهولندى فى جولة الذهاب بثمن نهائى البطولة القارية، فيما مُنى بالإنذار الخامس أمس ضد برشلونة بالكلاسيكو ليتأكد غيابه أمام بلد الوليد بالجولة الـ 27 من مسابقة الليجا.

وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة ريال مدريد أمام أياكس الهولندى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز الريال 2-1.

ويتسبب إيقاف راموس فى غيابه مواجهة الإياب أمام أياكس الهولندى بالإضافة إلى مواجهة الذهاب فى الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويعود سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد للمشاركة من جديد بعد الإيقاف 16 مارس المقبل أمام سيلتافيجو على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ 28 من مسابقة الدورى الإسبانى.

وشارك سيرجيو راموس مع ريال مدريد فى 39 مباراة هذا الموسم بكافة المسابقات أحرز 11 هدفاً وصنع هدفين.