تورينو يعبر كييفو في الدوري الإيطالي

تغلب تورينو على ضيفه كييفو (3-0) اليوم الأحد، في المرحلة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتظر تورينو، حتى آخر ربع ساعة من المباراة لحسم الفوز؛ حيث تقدم أندريا بيلوتي بهدف في الدقيقة (76).

وأضاف توماس رينكون، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يختتم سيموني زازا، التسجيل في الوقت بدل الضائع أيضًا.

الفوز رفع رصيد تورينو، إلى 41 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد كييفو عند 10 نقاط ليبقى بالمركز العشرين الأخير.