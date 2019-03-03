تورينو يعبر كييفو في الدوري الإيطالي

وانتظر تورينو، حتى آخر ربع ساعة من المباراة لحسم الفوز؛ حيث تقدم أندريا بيلوتي بهدف في الدقيقة (76).
وأضاف توماس رينكون، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يختتم سيموني زازا، التسجيل في الوقت بدل الضائع أيضًا.
الفوز رفع رصيد تورينو، إلى 41 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد كييفو عند 10 نقاط ليبقى بالمركز العشرين الأخير.
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