عودة كيبا لتشكيل تشيلسى أمام فولهام...

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جدة - عمرو شويل أعلن ماوريسيو سارى المدير الفنى لنادى تشيلسى التشكيلة الأساسية، التى سيخوض على إثرها مباراة فولهام التى تنطلق فى الرابعة عصرًا بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".
شهدت التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسى عودة الحارس الإسبانى كيبا أريسابالاجا، بعدما تم استبعاده من المشاركة فى مباراة توتنهام التى أقيمت بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ28.
وكان حارس تشيلسى خالف تعليمات مدربه سارى فى مباراة مانشستر سيتى فى نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التى خسرها "البلوز"، بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل السلبى فى الوقتين الأصلى والإضافى، بعدما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل كاباييرو، وقرر النادى تغريمه بحسم أسبوع من راتبه.
ويحتل تشيلسى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.
تشكيل تشيلسى
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