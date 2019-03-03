أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 صافرة ألمانية لمواجهة أياكس بدورى الأبطال...

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جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
أعلن الاتحاد الأوروبى "يويفا" عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكمًا لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.
كان فريق ريال مدريد قد تغلب على أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا 13 فبراير الماضى على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام".
ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى ضد أياكس من أجل العبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
الصحف الإبانية عن الكلاسيكو:
سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الفوز الثمين الذى حققه برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا".
وابتعد ريال مدريد عن المنافسة على لقب الدورى الاسبانى هذا الموسم، بعدما استقر فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن "المتصدر" برشلونة.
وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "ارقصوا.. برشلونة يقترب من حسم لقب الليجا ويقضى على آمال الريال بتحقيق الفوز فى الكلاسيكو.. أبناء العاصمة خلف البارسا المتصدر بفارق 12 نقطة.. هدف راكيتيتش جعل الفريق الكتالونى الأول الذى يفوز 4 مرات متتالية فى الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو".
فى حين وصفت صحيفة "سبورت"، لاعبى برشلونة بـ"الأبطال"، وعنونت "ريال مدريد 0 – 1 برشلونة.. البارسا يفوز من جديد فى البرنابيو ويحتفل بالفوز كما لو أنه حقق لقب "الليجا.. راكيتيتش سجل هدف اللقاء الوحيد".
أما صحيفة "ماركا"، فعنونت "ضربة أخرى من البارسا"، مشيرة إلى أن برشلونة نجح فى تحقيق الفوز على ريال مدريد للمرة الثانية على التوالى فى غضون أسبوع، بعدما سبق وأن فاز بثلاثية نظيفة الاربعاء الماضى فى "إياب" نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.
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