شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 صافرة ألمانية لمواجهة أياكس بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

أعلن الاتحاد الأوروبى "يويفا" عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكمًا لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

كان فريق ريال مدريد قد تغلب على أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا 13 فبراير الماضى على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام".

ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى ضد أياكس من أجل العبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





الصحف الإبانية عن الكلاسيكو:



سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الفوز الثمين الذى حققه برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا".