شكرا لقرائتكم هنا أنجولا.. وصول طبيب الزمالك من ألمانيا وعمر صلاح أول المستبعدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك إلى معسكر الزمالك فى أنجولا، لتولى مهام عمله مع الفريق الأبيض، بعد تغيبه عن الفريق الأبيض لظروف مرافقة مصطفى فتحى لاعب الزمالك خلال رحلته العلاجية فى ألمانيا.

ووصل طبيب الزمالك إلى معسكر الفريق فى أنجولا بعد الاطمئنان على حالة مصطفى فتحى الطبية فى ألمانيا، حتى يكون جاهزًا لتولى الملف الطبى فى صفوف الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

من ناحية أخرى، أبلغ الجهاز الفنى للزمالك عمر صلاح الحارس الثالث باستبعاده من قائمة المباراة وتواجد الثنائى محمود جنش وعماد السيد، ليكون صلاح أول المستبعدين من قائمة مباراة بترو أتلتيكو.