شكرا لقرائتكم فرجت.. الأهلى يعلن انتهاء أزمة سفر الشناوى للكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وجاهزية الحارس الدولى لتدعيم الفريق فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بعد استخراج تصريح السفر الخاص به. ونجح مسئولو الأهلى فى إنهاء الأزمة، التى كادت تتسبب فى خسارة الفريق لجهود محمد الشناوى خلال مواجهة فيتا، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة دورى أبطال، وذلك بعد إصابة شريف إكرامي، وبالتالى لا يوجد حارس مرمى جاهز للمواجهة سوى على لطفى.

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