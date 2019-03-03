شكرا لقرائتكم أمح حبيب الأندية.. من الأهلى للزمالك إلى طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أمح المشجع الأهلاوى صاحب القدرات الخاصة الشهير بـ"أمح العالمى" فى نادى طلائع الجيش، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع أحمد سمير لاعب الفريق العسكرى وصاحب هدفى التعادل فى مرمى الزمالك ومعهما أحمد جعفر وإسلام جمال ومحمد بسام. جدير بالذكر أن أمح ظهر مع عدد كبير من نجوم الكرة مثل محمود كهربا وأحمد الشيخ وحرص على التواجد فى تدريبات الزمالك من قبل وفى مران الأهلى، والتقط صورة تذكارية مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

كانت هذه تفاصيل خبر أمح حبيب الأندية.. من الأهلى للزمالك إلى طلائع الجيش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.