شكرا لقرائتكم مران الوداع.. الإسماعيلى يؤدى تدريباته الأخيرة فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مران صباح الأحد على أحد الملاعب القريبة لمقر إقامته بمدينة قسنطينة الجزائرية. وخاض البدلاء تدريبات قوية تحت قيادة الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، بينما قام البرازيلى كارلوس أوليفيرا مدرب الأحمال بعمل مران تأهيلى واستشفائى للأساسيين. ومن المعروف أن الإسماعيلى تعرض للهزيمة من شباب قسنطينة الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. وتعود بعثة الدراويش غدا الاثنين إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يبدأ استعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى.

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