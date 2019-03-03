عمرو وردة خارج قائمة اتروميتوس أمام بانيونيوس...

وكان عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر اعتذر لجماهير أيك أثينا اليونانى عما بدر منه خلال مباراة أتروميتوس وأيك أثينا، التى أقيمت الثلاثاء الماضى ضمن منافسات كأس اليونان.

جدة - عمرو شويل أعلن نادى اتروميتوس المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة، التشكيلة الأساسية لمباراة بانيونيوس المحدد لها الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى اليونانى، وذلك بملعب "بريستريو".



تشكيل الفريق

كتب عمرو وردة عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، "أود أن أتقدم بالاعتذار للجماهير اليونانية بصفة عامة وجماهير أيك أثينا بصفة خاصة عما بدر منى من تصرفات خاطئة فى المباراة".

وأضاف "أعترف أننى ارتكبت خطأ مهما فى مسيرتى المهنية بهذا التصرف، لكن فى الوقت ذاته، تعرضت لإساءات لعائلتى وديانتى ما جعلنى لا أستطيع التحكم فى أعصابى".

وواصل عمرو وردة حديثه قائلًا "لم أقصد الإساءة لفريق أيك أو لفريقى أتروميتوس الذى أحارب من أجله، أحب وأحترم بلدى الثانى اليونان، وأعد الجميع بعدم تكرار مثل هذه التصرفات فى المستقبل".

وكان نادى أتروميتوس أصدر بيانًا رسميًا أمس أعلن خلاله معاقبة عمرو وردة باستبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق وخوض التدريبات منفردًا بعدما دخل فى مناوشات مع جماهير أيك أثينا.

وخرج فريق أتروميتوس المحترف ضمن صفوفه المصرى عمرو وردة، من منافسات بطولة كأس اليونان بعد الخسارة أمام أيك أثينا بنتيجة 3 / 0، ضمن مباريات مرحلة الإياب فى دور الثمانية.

ووفقا لصحيفة "جازيتا اليونانية" فإن اللقاء شهد مشادة بين عمرو وردة وبعض جماهير أيك، بعد قيام اللاعب بالرد على سخرية الجماهير باستخدام أغنية يونانية سبق له أن ظهر فى مقاطع مصورة أثناء قيامه بالغناء فيها.