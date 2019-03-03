رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح قبل أمام إيفرتون...

جدة - عمرو شويل يطمح محمد صلاح نجم منتخب مصر لتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم الثنائى آلان شيرار وفبرناندو توريس، عندما يحل مع ليفربول ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وفى حال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك إيفرتون اليوم، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدورى الإنجليزى، حيث سيسجل اللاعب المصرى الظهور الـ65 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول اليوم، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.