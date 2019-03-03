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شكرا لقرائتكم رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح قبل أمام إيفرتون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطمح محمد صلاح نجم منتخب مصر لتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم الثنائى آلان شيرار وفبرناندو توريس، عندما يحل مع ليفربول ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وفى حال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك إيفرتون اليوم، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدورى الإنجليزى، حيث سيسجل اللاعب المصرى الظهور الـ65 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول اليوم، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.
ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.
ويحتل محمد صلاح حاليًا المركز الثانى بقائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.
ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.
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