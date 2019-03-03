شكرا لقرائتكم رئيس الدولى للخماسى.. قصة حب لمصر عمرها 30 سنة وبطلتها "نفرتيتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، على زيارة أهرامات الجزيرة برفقة زوجته على هامش بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتى أقيمت بالقاهرة .

وقد طلب شورمان من شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى زيارة الأهرامات، وبالفعل تمت الزيارة اليوم، ويرافق كل منهما زوجته، بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية .

وكشف شورمان للعريان أن هذه الزيارة هى رقم 30 له إلى مصر، حيث إنه من عشاق مصر، وسبق له زيارة معالمها مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية .

وأضاف شورمان أن سر علاقته بمصر، منذ كان عمره 6 سنوات وعثر على إحدى الدليات، التى تحتوى على إحدى الصور الجميلة، والتى اكتشف فيما بعد أنه صورة نفرتيتى، وطلب من والدته وقتها أن تحضر له سلسلة على نفس الشكل، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتز بمصر وآثارها .



كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث



كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث



كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث