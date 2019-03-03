شكرا لقرائتكم لماذا كسرت قمة السلة قرار منع إقامة المباريات بمقر الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة الزمالك أمام الأهلى فى قمة دورى سوبر السلة، بالجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية، فوز الأبيض على نظيره الأحمر بنتيجة 67 /90.

فى اللقاء الذى أقيم بصالة نادى الزمالك بميت عقبة، رغم قرار اتحاد السلة بمنع الفريق الأبيض من خوض مبارياته على ملعبه تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية.

حرص "الخليج 365" على التواصل مع مسئولى اتحاد اللعبة، لمعرفة أسباب خوض القمة على ملعب الزمالك.

أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن هناك اتصالات جرت بين مسئولى الزمالك ونظرائهم بالاتحاد، بالإضافة إلى تدخل وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية أيضا، حيث شهدت الاتصالات حالة من التفاهم بين جميع الأطراف .

وأضاف عضو الأولمبية أن الفريق الأبيض نفذ العقوبة التى وقعها عليه اتحاد السلة بخوض لقاءان خارج ملعبه، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الجزيرة والتى أقيمت بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، فوافقت الأوليمبية على خوض المباراة على أرضه.

يذكر أن عمومية الأوليمبية قد قررت منع الزمالك من خوض مبارياته فى جميع الرياضات على ملعبه، على خلفية الهجوم الذى شنه على أعضاء اللجنة بسبب اللائحة الجديدة للنادى.