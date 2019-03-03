شكرا لقرائتكم أوبن بوفيه للزمالك قبل مباراة بتروأتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عقد المحاضرة الفنية لمباراة أتلتيكو الأنجولى فى الرابعة عصرًا بفندق إقامة الفريق الأبيض، لإخطار اللاعبين بتشكيل مواجهة الفريق الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

سمح الجهاز الفنى للزمالك للاعبين بتناول إفطار حر اليوم ثم تناول اللاعبين وجبة العذاء فى تمام الثانية ظهرًا ويعقبها محاضرة الرابعة من أجل إعلان التشكيل والتوجه بعد ذلك لملعب المباراة.

يحتل الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.