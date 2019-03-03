شكرا لقرائتكم أوبن بوفيه للزمالك قبل مباراة بتروأتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عقد المحاضرة الفنية لمباراة أتلتيكو الأنجولى فى الرابعة عصرًا بفندق إقامة الفريق الأبيض، لإخطار اللاعبين بتشكيل مواجهة الفريق الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.
سمح الجهاز الفنى للزمالك للاعبين بتناول إفطار حر اليوم ثم تناول اللاعبين وجبة العذاء فى تمام الثانية ظهرًا ويعقبها محاضرة الرابعة من أجل إعلان التشكيل والتوجه بعد ذلك لملعب المباراة.
يحتل الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبن بوفيه للزمالك قبل مباراة بتروأتليتكو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.