شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 الفرعون يقترب من المئوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، من تحقيق حلم المئوية مع الفريق الإنجليزى، الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالى.

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ90 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

وشارك محمد صلاح فى 89 مباراة بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية مع نادى ليفربول سجل خلالها 64 هدفًا، وصنع 24 هدفًا آخر.

ويحتاج محمد صلاح للمشاركة فى 11 مباراة من أجل الوصول إلى المباراة رقم 100 مع "الريدز"، بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف بمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم للحفاظ على آماله فى حصد جائزة هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى، على الرغم من صيامه عن التهديف لمدة 180 دقيقة ضد مانشستر يونايتد وواتفورد، خاصة أن مواجهة إيفرتون تحمل ذكريات سعيدة للفرعون الذى توج بجائزة بوشكاش العام الماضى بهدفه فى الديربى.

ويحتل محمد صلاح حاليًا المركز الثانى بقائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.